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В Италии могут ввести новые ограничения на посещение стадионов

14:19

Министерство здравоохранения Италии не планирует ослаблять карантинные ограничения для спортивных мероприятий, сообщает Football Italia.

В настоящий момент разрешена заполняемость трибун на открытых аренах до 75 процентов, однако в связи с ростом числа заболевших это количество может быть уменьшено до 60 процентов. При этом на стадионы пускают только болельщиков с сертификатом вакцинации или с тестом на коронавирус не старше 48 часов.

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное