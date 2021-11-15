В Италии могут ввести новые ограничения на посещение стадионов

Министерство здравоохранения Италии не планирует ослаблять карантинные ограничения для спортивных мероприятий, сообщает Football Italia.

В настоящий момент разрешена заполняемость трибун на открытых аренах до 75 процентов, однако в связи с ростом числа заболевших это количество может быть уменьшено до 60 процентов. При этом на стадионы пускают только болельщиков с сертификатом вакцинации или с тестом на коронавирус не старше 48 часов.