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Мхитарян: «Разум говорит, что можно играть еще 5-6 лет. Надеюсь, тело согласно»

09:15
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Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян рассказал, когда собирается завершить карьеру.

«Я хочу играть как можно дольше, но это зависит от многих факторов, — приводит слова Мхитаряна Football Italia со ссылкой на Sport 1. — В таком возрасте непросто как следует следить за своим телом. Разум говорит, что можно играть еще 5-6 лет. Надеюсь, тело согласно. Понимаю, что времени осталось не так уж много, поэтому постараюсь насладиться каждым мгновением».

В нынешнем сезоне 32-летний армянин забил два мяча и отдал три результативные передачи в 15 матчах.

Дополнительная информация:

https://football-italia.net/mkhitaryan-i-can-play-another-5-6-years/

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