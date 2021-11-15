Мхитарян: «Разум говорит, что можно играть еще 5-6 лет. Надеюсь, тело согласно»

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян рассказал, когда собирается завершить карьеру.

«Я хочу играть как можно дольше, но это зависит от многих факторов, — приводит слова Мхитаряна Football Italia со ссылкой на Sport 1. — В таком возрасте непросто как следует следить за своим телом. Разум говорит, что можно играть еще 5-6 лет. Надеюсь, тело согласно. Понимаю, что времени осталось не так уж много, поэтому постараюсь насладиться каждым мгновением».

В нынешнем сезоне 32-летний армянин забил два мяча и отдал три результативные передачи в 15 матчах.