«Интер» хочет продлить контракт с защитником Димарко
15:03
«Интер» хочет продлить контракт с защитником Федерико Димарко. Миланский клуб готов предложить 26-летнему итальянцу новый договор на улучшенных условиях, сообщает Calciomercato.
Текущий контракт Димарко рассчитан до лета 2022 года, а новый будет действовать до 2026 года.
В нынешнем сезоне Димарко провел 15 поединков, в которых забил два мяча и отдал две голевые передачи.
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