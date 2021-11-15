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«Интер» хочет продлить контракт с защитником Димарко

15:03
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«Интер» хочет продлить контракт с защитником Федерико Димарко. Миланский клуб готов предложить 26-летнему итальянцу новый договор на улучшенных условиях, сообщает Calciomercato.

Текущий контракт Димарко рассчитан до лета 2022 года, а новый будет действовать до 2026 года.

В нынешнем сезоне Димарко провел 15 поединков, в которых забил два мяча и отдал две голевые передачи.

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Иван Шитик все материалы автора

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