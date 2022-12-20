В «Интере» подтвердили готовность продлить аренду Лукаку

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта подтвердил, что клуб готов продлить аренду нападающего Ромелу Лукаку, прав на которого принадлежат «Челси».

«Мы знаем, что Ромелу любит «Интер». Мы чувствуем это.

Сейчас он очень мотивирован. И стремиться набрать оптимальную форму", — цитирует Маротту La Gazzetta dello Sport.

Миланцы арендовали 29-летнего форварда этим летом до конца текущего сезона.

После вылета сборной Бельгии еще на стадии группового этапа ЧМ-2022 Ромелу Лукаку решил не уходить в отпуск и сразу вернулся в расположение итальянской команды.

«Интер» уже начал переговоры с «Челси» по поводу продления аренды 29-летнего бельгийца. Лондонский клуб хочет заработать на аренде 8 миллионов евро, а также прописать еще бонусов на 3 миллиона. При этом «нерадзурри» должны взять на себя 8,5 из 12 миллионов евро годовой зарплаты игрока.