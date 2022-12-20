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20 декабря, 23:11

Тренер сборной Грузии Саньоль заявил, что Кварацхелия добился невероятного прогресса

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль высказался о грузинском полузащитнике «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

«Конечно, Хвича — тот игрок, на котором все сосредоточены, потому что он добился невероятного прогресса за последние полтора года. Он всегда был очень классным игроком и быстро адаптировался в Италии. Сейчас очень улучшил свои показатели, а мы знаем, насколько важна статистика в современном футболе. Подходит ли ему «Наполи»? На данный момент да. Где бы он ни играл, главное, чтобы тренер доверял ему. Он в хороших отношениях со Спаллетти, и я убежден, что тот сыграет ключевую роль в росте Хвичи», — приводит слова Саньолы Gazzetta dello Sport.

21-летний грузин перешел в «Наполи» в июле 2022 года. Он провел 17 матчей за итальянскую команду во всех турнирах, забил восемь голов и отдал десять результативных передач.

Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
0
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 15 13 2 0 37-12 41
2
 Милан 15 10 3 2 29-15 33
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
6
 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 15 6 3 6 16-17 21
10
 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
11
 Фиорентина 15 5 4 6 18-20 19
12
 Салернитана 15 4 5 6 19-24 17
13
 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
14
 Монца 15 5 1 9 16-22 16
15
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
19
 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
20
 Верона 15 1 2 12 12-29 5
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38 тур
4.01 14:30
Салернитана – Милан
 - : -
4.01 14:30
Сассуоло – Сампдория
 - : -
4.01 16:30
Специя – Аталанта
 - : -
4.01 16:30
Торино – Верона
 - : -
4.01 18:30
Рома – Болонья
 - : -
4.01 18:30
Лечче – Лацио
 - : -
4.01 20:30
Кремонезе – Ювентус
 - : -
4.01 20:30
Фиорентина – Монца
 - : -
4.01 22:45
Интер – Наполи
 - : -
4.01 22:45
Удинезе – Эмполи
 - : -
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Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 9
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 8
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 7
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 5
И К Ж
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 13 1 1
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 14 1 4
Алекс Сандру

Алекс Сандру

Ювентус

 13 1 3
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