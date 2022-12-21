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Сегодня, 00:58

Пиоли заявил, что «Милан» будет бороться за все трофеи

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал о планах команды на вторую часть сезона.

«Я по-прежнему уверен в качестве своих игроков, мы сильная и конкурентоспособная команда, которая старается выигрывать каждую игру, зная, что наш уровень вырос. Наши конкуренты очень сильны, в частности, невероятный уровень показывает «Наполи». Если они сохранят этот уровень, я думаю, они могут набрать более 100 очков, и на этом этапе нам останется только похвалить их. Меня часто спрашивают о трансферных целях на январь, но наша главная цель — восстановить травмированных игроков. В целом наша команда сильна: у нас есть качество, воля и решимость использовать все свои шансы в соревнованиях, в которых мы участвуем. Наша цель — выиграть трофей, и у нас есть еще четыре соревнования, на которых нужно сосредоточиться», — приводит слова Пиоли Sky Sport.

Он также высказался об участии итальянского клуба в Лиги чемпионов.

«Лига чемпионов? Это наш дом, если вы тренируете «Милан», то вы не можете не стремиться туда. Некоторые стадии можно пройти, только если повысить свой уровень. Так должно быть и против «Тоттенхэма». Что сложнее выиграть — скудетто или Лигу чемпионов? Чемпионат выигрывают те, кто этого заслуживает, а в Лиге чемпионов важно качество и удача, которая помогает в определенные моменты», — добавил Пиоли.

После 15 туров серии А «Милан» занимает вторую строчку в турнирной таблице, набрав 33 очка. Лидирует — «Наполи» (41 очко).

Источник: https://sport.sky.it/calcio/serie-a/2022/12/20/pioli-milan-intervista
Футбол
ФК Милан
Стефано Пиоли
0
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 15 13 2 0 37-12 41
2
 Милан 15 10 3 2 29-15 33
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
6
 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 15 6 3 6 16-17 21
10
 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
11
 Фиорентина 15 5 4 6 18-20 19
12
 Салернитана 15 4 5 6 19-24 17
13
 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
14
 Монца 15 5 1 9 16-22 16
15
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
19
 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
20
 Верона 15 1 2 12 12-29 5
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34 тур
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38 тур
4.01 14:30
Салернитана – Милан
 - : -
4.01 14:30
Сассуоло – Сампдория
 - : -
4.01 16:30
Специя – Аталанта
 - : -
4.01 16:30
Торино – Верона
 - : -
4.01 18:30
Рома – Болонья
 - : -
4.01 18:30
Лечче – Лацио
 - : -
4.01 20:30
Кремонезе – Ювентус
 - : -
4.01 20:30
Фиорентина – Монца
 - : -
4.01 22:45
Интер – Наполи
 - : -
4.01 22:45
Удинезе – Эмполи
 - : -
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Виктор Осимхен

Наполи

 9
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

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Интер

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Лацио

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Удинезе

 6
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 5
И К Ж
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 13 1 1
Мортен Юльманн

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Лечче

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Ювентус

 13 1 3
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