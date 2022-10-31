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Сегодня, 20:55

В «Болонье» назвали невозможным возвращение Моро в «Динамо» зимой

Микеле Антонов
Корреспондент
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Никола Моро.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Спортивный директор «Болоньи» Джованни Сартори в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о возможном возвращении полузащитника Николо Моро в «Динамо» во время зимнего трансферного окна.

— Если «Динамо» придет с желанием вернуть Моро в Москву, отпустите?

— Мы сохраним Моро до конца сезона.

— То есть нет шансов, что Николо может вернуться в «Динамо»?

— Совершенно верно. Зимой это невозможно.

— Как реагирует сам игрок на непопадание в расширенный список сборной Хорватии и на свое игровое время в клубе?

— К сожалению, мне это неизвестно.

24-летний хорват летом отправился в аренду в итальянский клуб.

На данный момент на счету хорвата только 64 минуты в серии А и один матч в Кубке Италии.

Никола Моро. «Динамо» рассматривает возможность возвращения Моро нынешней зимой

Никола Моро
ФК Болонья
ФК Динамо (Москва)
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2
 Аталанта 12 8 3 1 18-8 27
3
 Милан 12 8 2 2 25-13 26
4
 Лацио 12 7 3 2 24-8 24
5
 Интер 12 8 0 4 25-17 24
6
 Удинезе 12 6 4 2 20-12 22
7
 Ювентус 12 6 4 2 18-7 22
8
 Рома 11 7 1 3 13-10 22
9
 Торино 12 5 2 5 12-14 17
10
 Салернитана 12 4 4 4 16-17 16
11
 Сассуоло 12 4 3 5 14-17 15
12
 Фиорентина 12 3 4 5 13-17 13
13
 Эмполи 12 2 5 5 9-17 11
14
 Болонья 11 2 4 5 12-17 10
15
 Монца 11 3 1 7 10-19 10
16
 Специя 12 2 3 7 10-22 9
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 Лечче 12 1 5 6 9-15 8
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 Сампдория 12 1 3 8 6-21 6
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 Верона 11 1 2 8 10-21 5
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29.10 16:00
Наполи – Сассуоло
 4 : 0
29.10 19:00
Лечче – Ювентус
 0 : 1
29.10 21:45
Интер – Сампдория
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30.10 14:30
Эмполи – Аталанта
 0 : 2
30.10 17:00
Кремонезе – Удинезе
 0 : 0
30.10 17:00
Специя – Фиорентина
 1 : 2
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