В «Болонье» назвали невозможным возвращение Моро в «Динамо» зимой

Спортивный директор «Болоньи» Джованни Сартори в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о возможном возвращении полузащитника Николо Моро в «Динамо» во время зимнего трансферного окна.

— Если «Динамо» придет с желанием вернуть Моро в Москву, отпустите?

— Мы сохраним Моро до конца сезона.

— То есть нет шансов, что Николо может вернуться в «Динамо»?

— Совершенно верно. Зимой это невозможно.

— Как реагирует сам игрок на непопадание в расширенный список сборной Хорватии и на свое игровое время в клубе?

— К сожалению, мне это неизвестно.

24-летний хорват летом отправился в аренду в итальянский клуб.

На данный момент на счету хорвата только 64 минуты в серии А и один матч в Кубке Италии.