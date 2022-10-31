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«Рома» одержала волевую победу над «Вероной»

Иван Шитик
Корреспондент
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31 октября. «Верона» — «Рома» — 1:3.
Фото ФК «Рома».

«Рома» одержала волевую победу над «Вероной» в матче 12-го тура чемпионата Италии. Римский клуб выиграл со счетом 3:1.

Автором победного мяча на 88-й минуте матча стал полузащитник Кристиан Вольпато.

«Рома» набрала 25 очков и поднялась на четвертое место в турнирной таблице. «Верона» продлила серию поражений и остается на предпоследнем, 19-м месте (5 очков).

Италия. Серия А. 12-й тур
31 окт, 20:30. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
1:3
Рома

ФК Верона
ФК Рома
3
0
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