«Рома» одержала волевую победу над «Вероной»

«Рома» одержала волевую победу над «Вероной» в матче 12-го тура чемпионата Италии. Римский клуб выиграл со счетом 3:1.

Автором победного мяча на 88-й минуте матча стал полузащитник Кристиан Вольпато.

«Рома» набрала 25 очков и поднялась на четвертое место в турнирной таблице. «Верона» продлила серию поражений и остается на предпоследнем, 19-м месте (5 очков).