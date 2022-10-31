Пиоли продлил контракт с «Миланом» до 2025 года
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба команды.
Новое соглашение рассчитано до 2025 года.
Прежнее соглашение специалиста было рассчитано до конца нынешнего сезона. Сообщается, что в клубе довольны результатами клуба и рассчитывают на продолжение сотрудничества.
Специалист возглавляет «Милан» с октября 2019 года. Под руководством Пиоли клуб в прошлом сезоне стал чемпионом серии А.
В нынешнем сезоне команда после 12 туров набрала 26 очков и занимает третьем место, отставая от лидиирующего «Наполи» на 6 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|12
|10
|2
|0
|30-9
|32
|
2
|Аталанта
|12
|8
|3
|1
|18-8
|27
|
3
|Милан
|12
|8
|2
|2
|25-13
|26
|
4
|Лацио
|12
|7
|3
|2
|24-8
|24
|
5
|Интер
|12
|8
|0
|4
|25-17
|24
|
6
|Удинезе
|12
|6
|4
|2
|20-12
|22
|
7
|Ювентус
|12
|6
|4
|2
|18-7
|22
|
8
|Рома
|11
|7
|1
|3
|13-10
|22
|
9
|Торино
|12
|5
|2
|5
|12-14
|17
|
10
|Салернитана
|12
|4
|4
|4
|16-17
|16
|
11
|Сассуоло
|12
|4
|3
|5
|14-17
|15
|
12
|Фиорентина
|12
|3
|4
|5
|13-17
|13
|
13
|Эмполи
|12
|2
|5
|5
|9-17
|11
|
14
|Болонья
|11
|2
|4
|5
|12-17
|10
|
15
|Монца
|11
|3
|1
|7
|10-19
|10
|
16
|Специя
|12
|2
|3
|7
|10-22
|9
|
17
|Лечче
|12
|1
|5
|6
|9-15
|8
|
18
|Сампдория
|12
|1
|3
|8
|6-21
|6
|
19
|Верона
|11
|1
|2
|8
|10-21
|5
|
20
|Кремонезе
|12
|0
|5
|7
|9-22
|5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|29.10
|16:00
|
Наполи – Сассуоло
|4 : 0
|29.10
|19:00
|
Лечче – Ювентус
|0 : 1
|29.10
|21:45
|
Интер – Сампдория
|3 : 0
|30.10
|14:30
|
Эмполи – Аталанта
|0 : 2
|30.10
|17:00
|
Кремонезе – Удинезе
|0 : 0
|30.10
|17:00
|
Специя – Фиорентина
|1 : 2
|30.10
|20:00
|
Лацио – Салернитана
|1 : 3
|30.10
|22:45
|
Торино – Милан
|2 : 1
|31.10
|20:30
|
Верона – Рома
|- : -
|31.10
|22:45
|
Монца – Болонья
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|7
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
|7
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|6
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|7
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|
|
Мариу Руй
Наполи
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|11
|1
|4
|
|
Неуэн Перес
Удинезе
|10
|1
|3
|
|
Хуан Куадрадо
Ювентус
|11
|1
|3
Новости