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Сегодня, 20:06

Пиоли продлил контракт с «Миланом» до 2025 года

Иван Шитик
Корреспондент
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Стефано Пиоли.
Фото Reuters

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба команды.

Новое соглашение рассчитано до 2025 года.

Прежнее соглашение специалиста было рассчитано до конца нынешнего сезона. Сообщается, что в клубе довольны результатами клуба и рассчитывают на продолжение сотрудничества.

Специалист возглавляет «Милан» с октября 2019 года. Под руководством Пиоли клуб в прошлом сезоне стал чемпионом серии А.

В нынешнем сезоне команда после 12 туров набрала 26 очков и занимает третьем место, отставая от лидиирующего «Наполи» на 6 очков.

ФК Милан
Стефано Пиоли
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 Наполи 12 10 2 0 30-9 32
2
 Аталанта 12 8 3 1 18-8 27
3
 Милан 12 8 2 2 25-13 26
4
 Лацио 12 7 3 2 24-8 24
5
 Интер 12 8 0 4 25-17 24
6
 Удинезе 12 6 4 2 20-12 22
7
 Ювентус 12 6 4 2 18-7 22
8
 Рома 11 7 1 3 13-10 22
9
 Торино 12 5 2 5 12-14 17
10
 Салернитана 12 4 4 4 16-17 16
11
 Сассуоло 12 4 3 5 14-17 15
12
 Фиорентина 12 3 4 5 13-17 13
13
 Эмполи 12 2 5 5 9-17 11
14
 Болонья 11 2 4 5 12-17 10
15
 Монца 11 3 1 7 10-19 10
16
 Специя 12 2 3 7 10-22 9
17
 Лечче 12 1 5 6 9-15 8
18
 Сампдория 12 1 3 8 6-21 6
19
 Верона 11 1 2 8 10-21 5
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 Кремонезе 12 0 5 7 9-22 5
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Наполи – Сассуоло
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29.10 19:00
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30.10 14:30
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 0 : 2
30.10 17:00
Кремонезе – Удинезе
 0 : 0
30.10 17:00
Специя – Фиорентина
 1 : 2
30.10 20:00
Лацио – Салернитана
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Торино – Милан
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Верона – Рома
 - : -
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 - : -
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