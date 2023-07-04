Услуги Милинковича-Савича были предложены «Челси»

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может перейти в «Челси», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, агент игрока предложил лондонскому клубу услуги хавбека.

Ранее игроком интересовались «Ювентус», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Милан».

28-летний футболист в этом сезоне провел 36 матчей в серии А, забив 9 голов и сделав 8 ассистов.