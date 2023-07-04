Черышев прибыл в расположение «Венеции»

«Венеция», которую возглавляет бывший тренер «Спартака» Паоло Ваноли, начнет свой первый летний сбор в начале следующей недели.

Однако ряд игроков уже занимаются по индивидуальной программе в центре, который накануне открыли в городке Местре после реконструкции.

Как стало известно «СЭ», среди таких футболистов и 32-летний российский атакующий хавбек Денис Черышев, чей контракт с клубом действует до июня 2024 года.

Напомним, что его будущее пока не определено — не исключено, что в это межсезонье полузащитник покинет команду.