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Сегодня, 20:24

Черышев прибыл в расположение «Венеции»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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«Венеция», которую возглавляет бывший тренер «Спартака» Паоло Ваноли, начнет свой первый летний сбор в начале следующей недели.

Однако ряд игроков уже занимаются по индивидуальной программе в центре, который накануне открыли в городке Местре после реконструкции.

Как стало известно «СЭ», среди таких футболистов и 32-летний российский атакующий хавбек Денис Черышев, чей контракт с клубом действует до июня 2024 года.

Напомним, что его будущее пока не определено — не исключено, что в это межсезонье полузащитник покинет команду.

Денис Черышев
Футбол
ФК Венеция
Паоло Ваноли
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 38 28 6 4 77-28 90
2
 Лацио 38 22 8 8 60-30 74
3
 Интер 38 23 3 12 71-42 72
4
 Милан 38 20 10 8 64-43 70
5
 Аталанта 38 19 7 12 66-48 64
6
 Рома 38 18 9 11 50-38 63
7
 Ювентус 38 22 6 10 56-33 62
8
 Фиорентина 38 15 11 12 53-43 56
9
 Болонья 38 14 12 12 53-49 54
10
 Торино 38 14 11 13 42-41 53
11
 Монца 38 14 10 14 48-52 52
12
 Удинезе 38 11 13 14 47-48 46
13
 Сассуоло 38 12 9 17 47-61 45
14
 Эмполи 38 10 13 15 37-49 43
15
 Салернитана 38 9 15 14 48-62 42
16
 Лечче 38 8 12 18 33-46 36
17
 Верона 38 7 10 21 31-59 31
18
 Специя 38 6 13 19 31-62 31
19
 Кремонезе 38 5 12 21 36-69 27
20
 Сампдория 38 3 10 25 24-71 19
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Сассуоло – Фиорентина
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Торино – Интер
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Кремонезе – Салернитана
 2 : 0
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Эмполи – Лацио
 0 : 2
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Наполи – Сампдория
 2 : 0
4.06 22:00
Милан – Верона
 3 : 1
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Рома – Специя
 2 : 1
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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
Булай Диа

Булай Диа

Салернитана

 16
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Муса Барроу

Муса Барроу

Болонья

 8
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
И К Ж
Руан Трессолди

Руан Трессолди

Сассуоло

 23 1 9
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 24 1 7
Риккардо Орсолини

Риккардо Орсолини

Болонья

 32 1 6
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