«Милан» на выезде уступил «Удинезе»
«Милан» в матче 27-го тура чемпионата Италии уступил «Удинезе» со счетом 1:3.
На голы Роберто Перейры, Бету и Кингсли Эхизибуэ миланцы ответили точным ударом Златана Ибрагимовича с пенальти.
После этого матча «Милан» с 48 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Удинезе» с 38 очками — на восьмой строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|26
|22
|2
|2
|60-16
|68
|
2
|Интер
|26
|16
|2
|8
|47-30
|50
|
3
|Лацио
|26
|14
|7
|5
|41-19
|49
|
4
|Милан
|27
|14
|6
|7
|44-36
|48
|
5
|Рома
|26
|14
|5
|7
|35-25
|47
|
6
|Аталанта
|27
|13
|6
|8
|44-31
|45
|
7
|Ювентус
|26
|16
|5
|5
|44-22
|38
|
8
|Удинезе
|27
|9
|11
|7
|37-31
|38
|
9
|Торино
|26
|10
|7
|9
|29-29
|37
|
10
|Болонья
|27
|10
|7
|10
|33-36
|37
|
11
|Сассуоло
|27
|10
|6
|11
|35-40
|36
|
12
|Фиорентина
|26
|9
|7
|10
|31-31
|34
|
13
|Монца
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
14
|Эмполи
|27
|6
|10
|11
|24-36
|28
|
15
|Лечче
|26
|6
|9
|11
|24-31
|27
|
16
|Салернитана
|27
|6
|9
|12
|31-47
|27
|
17
|Специя
|27
|5
|9
|13
|23-43
|24
|
18
|Верона
|26
|4
|7
|15
|21-38
|19
|
19
|Кремонезе
|27
|1
|10
|16
|22-49
|13
|
20
|Сампдория
|26
|2
|6
|18
|13-43
|12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|17.03
|20:30
|
Сассуоло – Специя
|1 : 0
|17.03
|22:45
|
Аталанта – Эмполи
|2 : 1
|18.03
|17:00
|
Монца – Кремонезе
|1 : 1
|18.03
|20:00
|
Салернитана – Болонья
|2 : 2
|18.03
|22:45
|
Удинезе – Милан
|3 : 1
|19.03
|14:30
|
Сампдория – Верона
|- : -
|19.03
|17:00
|
Фиорентина – Лечче
|- : -
|19.03
|17:00
|
Торино – Наполи
|- : -
|19.03
|20:00
|
Лацио – Рома
|- : -
|19.03
|22:45
|
Интер – Ювентус
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|19
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|14
|
|
Мбала Нзола
Специя
|12
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|9
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|16
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|25
|1
|2
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|18
|1
|0
Новости