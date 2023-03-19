«Милан» на выезде уступил «Удинезе»

«Милан» в матче 27-го тура чемпионата Италии уступил «Удинезе» со счетом 1:3.

На голы Роберто Перейры, Бету и Кингсли Эхизибуэ миланцы ответили точным ударом Златана Ибрагимовича с пенальти.

После этого матча «Милан» с 48 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Удинезе» с 38 очками — на восьмой строчке.