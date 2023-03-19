Чемпионат Италии: «Наполи» разгромил «Торино», «Интер» — «Ювентус» и другие матчи 27-го тура

27-й тур чемпионата Италии по футболу.

Турнирная таблица серии А — по этой ссылке //

Расписание всех матчей сезона-2022/23 — здесь