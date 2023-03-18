«Салернитана» и «Болонья» сыграли вничью в матче серии А

«Салернитана» и «Болонья» сыграли вничью в матче 27-го тура чемпионата Италии — 2:2.

Голами в составе команды из Салерно забили Лоренсо Пирола и Булай Диа. За клуб из Болоньи голами отметились Льюис Фергюсон и Хараламбос Ликояннис.

«Салернитана» занимает 16-е место в турнирной таблице серии А с 27 очками. «Болонья» находится на девятой строчке (37).