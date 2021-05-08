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«Удинезе» сыграла вничью с «Болоньей»

17:57
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«Удинезе» сыграла вничью с «Болоньей» (1:1) в матче 35-го тура чемпионата Италии.

В составе «Удинезе» гол забил Родриго де Пауль. За «Болонью» отличился Риккардо Орсолини.

«Удинезе» с 40 очками занимает 11-е место в турнирной таблице серии А. «Болонья» — 12-я строчка и 40 баллов.

Чемпионат Италии. Серия А

35-й тур

«Удинезе» — «Болонья» — 1:1 (1:0)

Голы: де Пауль, 23 (1:0). Орсолини, 82 — с пенальти (1:1).

«Удинезе»: Муссо, Найтинк, Стрюгер Ларсен, Бонифаци, Бекао (Де Майо, 42), Молина, Арслан (Форестьери, 83), Перейра, де Пауль, Уоллас, Окака Чука.

«Болонья»: Скорупски, Данилу Ларанжейра, Дейкс (Ювара, 81), Сумаоро, Томиясу, Сориано, Схаутен (Сванберг, 61), Паласио, Виньято (Поли, 80), Барроу (Сансоне, 61), Сков Ольсен (Орсолини, 61).

Предупреждения: Схаутен, 30. Уоллас, 66.

Судья: Санторо (Италия).

8 мая. Удине. Стадион «Дачия Арена».

Удинезе — Болонья

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