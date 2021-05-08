«Удинезе» сыграла вничью с «Болоньей»
«Удинезе» сыграла вничью с «Болоньей» (1:1) в матче 35-го тура чемпионата Италии.
В составе «Удинезе» гол забил Родриго де Пауль. За «Болонью» отличился Риккардо Орсолини.
«Удинезе» с 40 очками занимает 11-е место в турнирной таблице серии А. «Болонья» — 12-я строчка и 40 баллов.
Чемпионат Италии. Серия А
35-й тур
«Удинезе» — «Болонья» — 1:1 (1:0)
Голы: де Пауль, 23 (1:0). Орсолини, 82 — с пенальти (1:1).
«Удинезе»: Муссо, Найтинк, Стрюгер Ларсен, Бонифаци, Бекао (Де Майо, 42), Молина, Арслан (Форестьери, 83), Перейра, де Пауль, Уоллас, Окака Чука.
«Болонья»: Скорупски, Данилу Ларанжейра, Дейкс (Ювара, 81), Сумаоро, Томиясу, Сориано, Схаутен (Сванберг, 61), Паласио, Виньято (Поли, 80), Барроу (Сансоне, 61), Сков Ольсен (Орсолини, 61).
Предупреждения: Схаутен, 30. Уоллас, 66.
Судья: Санторо (Италия).
8 мая. Удине. Стадион «Дачия Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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