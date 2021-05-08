Генеральный директор «Интера» хочет, чтобы Конте остался в команде
Генеральный директор «Интера» Беппе Маротта хочет, чтобы главный тренер Антонио Конте продолжил работу с командой после победы в серии А.
«У нас нет плана Б, только план А, потому что я очень надеюсь, что цикл Конте в «Интере» продолжится.
У него прекрасные отношения с командой, клубом и болельщиками. Все это очень важно для прогресса.
Мы постоянно прибавляли с начала прошлого сезона, тогда мы лишь на одно очко отстали от «Ювентуса» в серии А и дошли до финала Лиги Европы.
В этом году Конте сумел в полной мере привить свои чемпионские принципы, а это является фундаментом успеха.
Конте — победитель, и в этом сезоне никаких проблем не возникало. Он открытый и позитивный человек, всегда говорит, что думает», — сказал Маротта в интервью La Gazzetta dello Sport.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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