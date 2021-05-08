Генеральный директор «Интера» хочет, чтобы Конте остался в команде

Генеральный директор «Интера» Беппе Маротта хочет, чтобы главный тренер Антонио Конте продолжил работу с командой после победы в серии А.

«У нас нет плана Б, только план А, потому что я очень надеюсь, что цикл Конте в «Интере» продолжится.

У него прекрасные отношения с командой, клубом и болельщиками. Все это очень важно для прогресса.

Мы постоянно прибавляли с начала прошлого сезона, тогда мы лишь на одно очко отстали от «Ювентуса» в серии А и дошли до финала Лиги Европы.

В этом году Конте сумел в полной мере привить свои чемпионские принципы, а это является фундаментом успеха.

Конте — победитель, и в этом сезоне никаких проблем не возникало. Он открытый и позитивный человек, всегда говорит, что думает», — сказал Маротта в интервью La Gazzetta dello Sport.