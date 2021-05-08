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Дубль Осимена помог «Наполи» помог обыграть «Специю»

18:01
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«Наполи» победил «Специю» (4:1) в матче 35-го тура чемпионата Италии.

Дубль в составе победителей сделал Виктор Осимен. Неаполитанцы набрали 70 очков и поднялись на второе место в серии А.

Чемпионат Италии. Серия А

35-й тур

«Специя» — «Наполи» — 1:4 (0:3)

Голы: Зелиньски, 15 (0:1). Осимен, 23 (0:2). Осимен, 44 (0:3). Пикколи, 64 (1:3). Лосано, 79 (1:4).

«Специя»: Проведель, Маркицца, Исмайли, Виньяли, Шабо, Риччи, Агудело (Акампора, 78), Эстевес (Сапонара, 78), Маджоре, Гьяси (Фариас, 68), Верде (Пикколи, 46).

«Наполи»: Мерет, Манолас, Хюсай (Мариу Руй, 69), Ррахмани, Ди Лоренцо, Зелиньски (Мертенс, 69. Эльмас, 76), Демме, Руис, Инсинье, Политано (Лосано, 76), Осимен (Петанья, 84).

Предупреждения: Хюсай, 6. Риччи, 34. Эстевес, 58. Виньяли, 62. Осимен, 65.

Судья: Иррати.

8 мая. Специя. Стадион «Альберто Пикко».

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