Дубль Осимена помог «Наполи» помог обыграть «Специю»
«Наполи» победил «Специю» (4:1) в матче 35-го тура чемпионата Италии.
Дубль в составе победителей сделал Виктор Осимен. Неаполитанцы набрали 70 очков и поднялись на второе место в серии А.
Чемпионат Италии. Серия А
35-й тур
«Специя» — «Наполи» — 1:4 (0:3)
Голы: Зелиньски, 15 (0:1). Осимен, 23 (0:2). Осимен, 44 (0:3). Пикколи, 64 (1:3). Лосано, 79 (1:4).
«Специя»: Проведель, Маркицца, Исмайли, Виньяли, Шабо, Риччи, Агудело (Акампора, 78), Эстевес (Сапонара, 78), Маджоре, Гьяси (Фариас, 68), Верде (Пикколи, 46).
«Наполи»: Мерет, Манолас, Хюсай (Мариу Руй, 69), Ррахмани, Ди Лоренцо, Зелиньски (Мертенс, 69. Эльмас, 76), Демме, Руис, Инсинье, Политано (Лосано, 76), Осимен (Петанья, 84).
Предупреждения: Хюсай, 6. Риччи, 34. Эстевес, 58. Виньяли, 62. Осимен, 65.
Судья: Иррати.
8 мая. Специя. Стадион «Альберто Пикко».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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