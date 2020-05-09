«У меня есть мужество говорить людям в лицо». Балотелли ответил на критику Кьеллини

Нападающий «Брешиа» Марио Балотелли опубликовал новую сторис в Instagram. 29-летний итальянский футболист ответил защитнику «Ювентуса» Джорджо Кьеллини, который ранее назвал форварда ужасным человеком.

Несколько дней назад 35-летний Кьеллини выпустил автобиографию, где высказался о своем партнере по сборной Италии.

«По крайней мере, у меня есть честность и мужество говорить людям в лицо. У тебя было так достаточно возможностей сделать это с 2013-го, поступить как настоящий мужчина, но ты этого не сделал. Кто знает, что ты скажешь однажды о своих нынешних одноклубниках по команде, странный капитан... Если это означает быть чемпионом, то я предпочитаю не быть им. И я никогда не проявлял неуважения к футболке сборной Италии», — написал Балотелли.

Джорджо Кьеллини: «Балотелли — ужасный человек, никого не уважает, но Фелипе Мело еще хуже»