Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рассказал о партнерах по команде, которые разочаровывали его больше всего.

— Два футболиста меня очень разочаровали, и я могу повторить о них все, что написал у себя в книге, — приводит La Repubblica слова Кьеллини. — Балотелли — ужасный человек, совсем не уважает других. В 2013 году, когда мы играли в Кубке Конфедераций с Бразилией, он никак не помогал команде и заслужил, чтобы его ударили. Кто-то говорил, что Марио входит в пятерку лучших форвардов мира, но лично я даже в двадцатке лучших его не вижу. Тем не менее, был игрок и похуже него: Фелипе Мело. Этот точно худший из худших. Не терплю людей, которые не уважают остальных и хотят быть против всех. Пока он был в команде, у меня было постоянное ощущение, что вот-вот разгорится конфликт. Я сказал руководству, что этот парень — паршивая овца. Что будет, когда я встречусь с Балотелли и его «Брешией»? Лично у меня нет злых намерений. Если мне нужно будет что-то обсудить с кем-то из них — без проблем. Я не могу дружить со всеми, но лишь эти двое переходили какие-то границы.