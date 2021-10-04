У главного тренера «Торино» случился конфликт со спортивным директором клуба
17:06
У главного тренер «Торино» Ивана Юрича случился конфликт со спортивным директором клуба Давиде Ваньяти, сообщает Tuttosport.
Специалист остался недоволен работой клуба на трансферном рынке. Также он крайне разозлен тем, что спортивный директор «пытается лезть в его работу».
По данным издания, у Ваньяти и раньше случались конфликты с тренерами. У него происходили ссоры с предыдущими тренерами команды: Морено Лонго, Марко Джампаоло и Давиде Николой.
После первых семи туров сезона туринский клуб набрал 8 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице.
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