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«Интер» не может найти покупателя на Алексиса Санчеса

17:22
Алексис Санчес. Фото Instagram
Алексис Санчес. Фото Instagram
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«Интер» хочет расстаться с нападающим Алексисом Санчесом. «Нерадзури» намерены отпустить 32-летнего хавбека во время зимнего трансферного окна, однако не могут найти покупателя на чилийца, информирует Calciomercato.

Сообщается, что причиной этому является требования игрока о заработной плате в размере 7,5 миллионов евро в год. При этом миланский клуб готов отдать футболиста в другую команду бесплато.

Действующее соглашение Санчеса с «Интером» рассчитано до лета 2023 года. В текущем сезоне серии А в его активе три матча без результативных действий.

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Иван Шитик все материалы автора

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