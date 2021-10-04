«Интер» не может найти покупателя на Алексиса Санчеса
17:22
«Интер» хочет расстаться с нападающим Алексисом Санчесом. «Нерадзури» намерены отпустить 32-летнего хавбека во время зимнего трансферного окна, однако не могут найти покупателя на чилийца, информирует Calciomercato.
Сообщается, что причиной этому является требования игрока о заработной плате в размере 7,5 миллионов евро в год. При этом миланский клуб готов отдать футболиста в другую команду бесплато.
Действующее соглашение Санчеса с «Интером» рассчитано до лета 2023 года. В текущем сезоне серии А в его активе три матча без результативных действий.
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