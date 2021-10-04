«Интер» не может найти покупателя на Алексиса Санчеса

«Интер» хочет расстаться с нападающим Алексисом Санчесом. «Нерадзури» намерены отпустить 32-летнего хавбека во время зимнего трансферного окна, однако не могут найти покупателя на чилийца, информирует Calciomercato.

Сообщается, что причиной этому является требования игрока о заработной плате в размере 7,5 миллионов евро в год. При этом миланский клуб готов отдать футболиста в другую команду бесплато.

Действующее соглашение Санчеса с «Интером» рассчитано до лета 2023 года. В текущем сезоне серии А в его активе три матча без результативных действий.