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Куадрадо близок к продлению контракта с «Ювентусом»

16:58
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Колумбийский полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо продлит контракт с клубом. Руководство туринского клуба готово продлить соглашение с 33-летним футболистом до лета 2023 года, сообщает Tuttosport.

В минувшем сезоне Куадрадо провел 40 матчей за «Ювентус», забил два гола и сделал десять результативных передач. Нынешний контракт игрока действует до лета 2022 года.

Кроме «Ювентуса», в своей карьере Куадрадо выступал за «Челси», «Фиорентину», «Лечче», «Удинезе» и колумбийский «Индепендьенте».

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Иван Шитик все материалы автора

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