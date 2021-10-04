Куадрадо близок к продлению контракта с «Ювентусом»

Колумбийский полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо продлит контракт с клубом. Руководство туринского клуба готово продлить соглашение с 33-летним футболистом до лета 2023 года, сообщает Tuttosport.

В минувшем сезоне Куадрадо провел 40 матчей за «Ювентус», забил два гола и сделал десять результативных передач. Нынешний контракт игрока действует до лета 2022 года.

Кроме «Ювентуса», в своей карьере Куадрадо выступал за «Челси», «Фиорентину», «Лечче», «Удинезе» и колумбийский «Индепендьенте».