Tuttosport: «Ювентус» в 2016-2017 году мог подписать Мбаппе и Холанна
У «Ювентуса» в 2017 году не состоялись сделки по приобретению двух будущих звезд футбола, утверждает Tuttosport. По данным источника, итальянский клуб обратил внимание на нападающих Кильяна Мбаппе и Эрлина Холанна.
Мбаппе мог перейти к туринцам в 2016 году, когда ярко проявил себя в «Монако». Однако «Юве» отпугнула высокая стоимость: монегаски запрашивали за юного форварда 50 миллионов евро. В 2017-м Мбаппе взял в аренду «ПСЖ» с обязательным выкупом уже за 180 миллионов.
Холанн был ближе к трансферу. В 2017 году 17-летний форвард «Мольде» посетил тренировочную базу «Ювентуса», а также футбольный матч, на котором присутствовал в атрибутике туринцев. «Ювентус» готов был выложить запрашиваемые 4 миллиона евро, но в данном случае отказался сам футболист. Холанн хотел получать больше игрового времени и предпочел более скромный «Зальцбург». В сезоне-2018/19 «Юве» снова пытался купить норвежца, но в результате тот перешел в дортмундскую «Боруссию» в январе 2020 года.
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