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Манджукич пропустит миланское дерби из-за травмы

17:19
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал, что нападающий Марио Манджукич пропустит матч 23-го тура чемпионата Италии с «Интером» из-за повреждения.

«Манджукич получил легкую травму, сегодня он уже тренировался, — цитирует Пиоли Football Italia. — Надеюсь, Марио будет отсутствовать недолго, он поправляется».
34-летний хорватский нападающий пришел в «Милан» в январе. Манджукич отыграл 5 матчей и не отметился результативными действиями.
Игра «Милан» — «Интер» состоится 21 февраля, начало — в 17.00 по московскому времени.

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