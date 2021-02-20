21 февраля состоится главный матч Серии А — дерби «Милана» и «Интера», или Derby della Мadonnina, как называют его в Италии. Начало игры — в 17.00 по московскому времени. Сделать ставку на нее можно с приветственным бонусом до 10 000 рублей.

У миланского дерби богатейшая история, его героями становились самые легендарные игроки, но на этот раз у матча есть еще один подтекст. Впервые почти за 10 лет, с весны 2011 года, «Интер» и «Милан» сыграют друг с другом в качестве двух лидеров серии А.

«Милан» — открытие нынешнего итальянского сезона. Однако в прошлом туре команда Стефано Пиоли уступила в гостях «Специи» (0:2), сыграв худший матч с начала чемпионата.

А вот «Интер», напротив, в хорошей форме — черно-синие не проигрывают шесть туров подряд. В последних трех встречах черно-синие одержали три победы с общим счетом 9:1.

Плюс фактор свежести — в четверг «Милан» проводил выездной матч Лиги Европы с «Црвеной Звездой». «Интер», уже вылетевший из еврокубков, имел полноценную неделю на подготовку. Так что логично, что именно черно-синие считаются фаворитами. БЕТСИТИ дает коэффициент 2.08 на победу «Интера», 3.50 на «Милан» и 3.70 на ничью.

Последние пять миланских дерби проходят ярко. Лишь раз на этом отрезке команды забили меньше двух голов. А в четырех других случаях соперники поражали ворота друг друга при общей результативности от трех мячей.

Логично ожидать чего-то подобного и в этот раз. Поэтому прогноз «СЭ» — обе команды забьют и тотал голов больше 2.5. Поставить на такой исход в БЕТСИТИ можно с коэффициентом 1.93, да еще и с приятным бонусом — получите до 10 000 рублей на первый депозит.