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Три игрока «Удинезе» выступают против вакцинации

08:28
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Директор «Удинезе» Пьерпаоло Марино сообщил о трех игроках команды, которые отказываются вакцинироваться против коронавируса.

«В нынешней команде, находящейся в распоряжении главного тренера Луки Готти, есть три игрока против вакцинации из примерно 35 спортсменов. Многие из вакцинированных игроков также участвовали в общественных инициативах, чтобы напомнить людям о том, как важно для людей пройти вакцинацию», — сказал Марино ANSA.

На данный момент подавляющее большинство игроков и персонала клубов серии А сейчас вакцинированы либо двумя, либо первой дозой.

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Сергей Разин все материалы автора

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