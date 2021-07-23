Три игрока «Удинезе» выступают против вакцинации

Директор «Удинезе» Пьерпаоло Марино сообщил о трех игроках команды, которые отказываются вакцинироваться против коронавируса.

«В нынешней команде, находящейся в распоряжении главного тренера Луки Готти, есть три игрока против вакцинации из примерно 35 спортсменов. Многие из вакцинированных игроков также участвовали в общественных инициативах, чтобы напомнить людям о том, как важно для людей пройти вакцинацию», — сказал Марино ANSA.

На данный момент подавляющее большинство игроков и персонала клубов серии А сейчас вакцинированы либо двумя, либо первой дозой.