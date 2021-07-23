«Рома» проявляет интерес к Шомуродову

«Рома» заинтересован в приобретении нападающего «Дженоа» Элдора Шомуродова, информирует газета Il Tempo.

Ранее появлялась информация, что интерес к 26-летнему форварду сборной Узбекистана проявляет «Ювентус». Контракт форварда с «Дженоа» действует до 30 июня 2024 года.

По данным портала Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 7 миллионов евро.

Напомним, Шомуродов перешел в «Дженоа» из российского «Ростова» в октябре 2020 года. «Рома» в прошедшем сезоне заняла седьмое место в чемпионате Италии. Главным тренером команды является Жозе Моуринью.