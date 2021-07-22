Полузащитник Педро может покинуть «Рому»

Полузащитник «Ромы» Педро может покинуть команду, сообщает журналист Sky Sport Italia Анжело Манджанте.

По данным источника, главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не рассчитывает на 33-летнего португальца в новом сезоне. Футболист надеется найти новый клуб в ближайшее время.

В прошлом сезоне полузащитник провел 27 игр в серии А и забил пять голов.