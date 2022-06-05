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Сегодня, 07:05

Тренер «Ромы» Жозе Моуринью признался, что стал менее эгоистичен

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился эмоциями по поводу недавней победы команды в Лиге конференций.

«Я стал гораздо менее эгоцентричным, стал человеком, который живет больше для других, чем для себя. Лига конференций помогла мне почувствовать это. Никогда раньше не чувствовал, это была наша Лига чемпионов», — цитирует Моуринью сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Сообщалось, что 59-летний Моуринью — один из кандидатов на пост главного тренера «ПСЖ».

«Рома» в завершившемся сезоне заняла шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии и выиграла Лигу конференций.

ФК Рома
Жозе Моуринью
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Торино – Рома
 0 : 3
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Сассуоло – Милан
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Лацио

 27
Душан Влахович

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П
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Хакан Чалханоглу

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Интер

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Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

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И К Ж
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 28 2 5
Итан Ампаду

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