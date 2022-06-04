Погба принял решение продолжить карьеру в «Ювентусе»

Бывший полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поль Погба принял решение продолжить карьеру в «Ювентусе», сообщает журналист Танкреди Палмери.

У 29-летнего француза также были предложения от «Реала» и «ПСЖ». Но именно туринский клуб проявил наибольшую настойчивость.

1 июня «Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Погба на правах свободного агента. В прошедшем сезоне он забил 1 мяч и отдал девять результативных передач в 27 матчах во всех турнирах.

В 2016 года «МЮ» купил француза у «Ювентуса» за 105 миллионов евро (по данным Transfermarkt). При этом игроком туринского клуба Погба стал в 2012 году, бесплатно перейдя из «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента.