Флоренци поделился мнением о ничьей Италии со сборной Германии в Лиге наций

Защитник сборной Италии Алессандро Флоренци подвел итоги ничейного матча сборной Германии (1:1) в Лиге наций.

«Надевая футболку сборной, каждый раз ощущаешь ответственность. Нам нужно было дать посыл, что мы начинаем с чистого листа, и, думаю, нам это удалось. Ради сборной все выложились даже больше, чем могли. Нашей команде нужно начать заново, молодые и голодные игроки будут нас подстегивать», — цитирует Флоренци Football Italia.