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Сегодня, 08:09

Флоренци поделился мнением о ничьей Италии со сборной Германии в Лиге наций

Виктория Кравченко
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Защитник сборной Италии Алессандро Флоренци подвел итоги ничейного матча сборной Германии (1:1) в Лиге наций.

«Надевая футболку сборной, каждый раз ощущаешь ответственность. Нам нужно было дать посыл, что мы начинаем с чистого листа, и, думаю, нам это удалось. Ради сборной все выложились даже больше, чем могли. Нашей команде нужно начать заново, молодые и голодные игроки будут нас подстегивать», — цитирует Флоренци Football Italia.

Во втором туре Лиги наций итальянцы сыграют с Венгрией, а немцы — с Англией. Оба матча состоятся 7 июня и начнутся в 21.45 (мск).

Алессандро Флоренци
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Сборная Италии по футболу
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 Салернитана 38 7 10 21 33-78 31
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 Кальяри 38 6 12 20 34-68 30
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 Дженоа 38 4 16 18 27-60 28
20
 Венеция 38 6 9 23 34-69 27
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Торино – Рома
 0 : 3
21.05 18:15
Дженоа – Болонья
 0 : 1
21.05 21:45
Аталанта – Эмполи
 0 : 1
21.05 21:45
Лацио – Верона
 3 : 3
21.05 21:45
Фиорентина – Ювентус
 2 : 0
22.05 13:30
Специя – Наполи
 0 : 3
22.05 19:00
Интер – Сампдория
 3 : 0
22.05 19:00
Сассуоло – Милан
 0 : 3
22.05 22:00
Венеция – Кальяри
 0 : 0
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Салернитана – Удинезе
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Душан Влахович

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Интер

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Сассуоло

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Хакан Чалханоглу

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Николо Барелла

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Интер

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И К Ж
Адама Сумаоро

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Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

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Николо Дзаньоло

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