Гасперини может покинуть «Аталанту» из-за отсутствия у руководства клуба четкого плана

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини может покинуть клуб летом.

Как сообщает Corriere della Sera, 64-летнего специалиста не устраивает отсутствие у руководства бергамасков четкого плана по поводу будущего клуба. В первую очередь это касается трансферной политики «Аталанты».

Ранее Гасперини заявлял, что не собирается покидать клуб.

Тренер возглавил «Аталанту» летом 2016 года. Сообщалось, что клуб рассматривает в качестве замены Гасперини Ивана Юрича из «Торино» и Игора Тудора из «Вероны».

В минувшем сезоне «Аталанта» заняла восьмое место в турнирной таблице серии А и не смогла выйти в еврокубки.