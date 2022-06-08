Дженнаро Гаттузо отреагировал на обвинения в расизме

Бывший главный тренер «Милана» и «Наполи» Дженнаро Гаттузо рассказал, что думает об обвинениях в расизме.

«Когда слышу, что я расист, мне кажется, я схожу с ума. О человеке никогда нельзя судить по цвету кожи. С расизмом всегда нужно бороться. Для меня цвет кожи не имеет значения, имеет значение сам человек. Его честность и верность», — цитирует Гаттузо Corriere della Sera.

Бывший вице-президент «Валенсии» Мигель Сорио обвинил тренера, отреагировав на информацию о том, что тот может возглавить команду.