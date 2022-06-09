«Монца» может купить форварда «Интера» Пинамонти за 20 миллионов евро

«Монца» интересуется нападающим «Интера» Андреа Пинамонти, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, клуб готов предложить за 23-летнего итальянца от 18 до 20 миллионов евро. Сам футболист еще не определился со своим будущим в нынешней команде.

В сезоне-2021/22 Пинамонти выступал за «Эмполи» на правах аренды, на его счету 13 голов и 2 результативные передачи в 37 матчах за команду.

По итогам прошедшего сезона «Монца» впервые в истории вышла в серию А. Владельцем клуба является Сильвио Берлускони.