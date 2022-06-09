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Сегодня, 07:24

«Монца» может купить форварда «Интера» Пинамонти за 20 миллионов евро

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Монца» интересуется нападающим «Интера» Андреа Пинамонти, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, клуб готов предложить за 23-летнего итальянца от 18 до 20 миллионов евро. Сам футболист еще не определился со своим будущим в нынешней команде.

В сезоне-2021/22 Пинамонти выступал за «Эмполи» на правах аренды, на его счету 13 голов и 2 результативные передачи в 37 матчах за команду.

По итогам прошедшего сезона «Монца» впервые в истории вышла в серию А. Владельцем клуба является Сильвио Берлускони.

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 Специя 38 10 6 22 41-71 36
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 Венеция 38 6 9 23 34-69 27
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Торино – Рома
 0 : 3
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Дженоа – Болонья
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Аталанта – Эмполи
 0 : 1
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Фиорентина – Ювентус
 2 : 0
22.05 13:30
Специя – Наполи
 0 : 3
22.05 19:00
Интер – Сампдория
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22.05 19:00
Сассуоло – Милан
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Душан Влахович

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Интер

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П
Доменико Берарди

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Сассуоло

 11
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

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Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

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И К Ж
Адама Сумаоро

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Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

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 29 1 11
Николо Дзаньоло

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