Гасперини заявил, что не собирается покидать пост главного тренера «Аталанты»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини опроверг слухи о том, что может покинуть клуб из Бергамо.

«За эти дни я прочитал какие-то странные вещи. Никто не созывал никакую пресс-конференцию, это дезинформация. Я не собираюсь уходить в отставку», — цитирует Гасперини TMW.

64-летний итальянец возглавил «Аталанту» летом 2016 года. Ранее сообщалось, что «Аталанта» рассматривает в качестве замены Гасперини Ивана Юрича из «Торино» и Игора Тудора из «Вероны».

В минувшем сезоне «Аталанта» заняла восьмое место в турнирной таблице серии А и не смогла выйти в еврокубки.