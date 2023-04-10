Технический директор «Торино» заявил, что по Миранчуку и Влашичу никаких решений не принималось

Технический директор «Торино» Давиде Ваньяти прокомментировал будущее Алексея Миранчука и Николы Влашича в туринском клубе.

«По Миранчуку и Влашичу никаких решений не принималось. Все решения по составу будут в конце сезона», — приводит слова Ваньяти «РБ Спорт».

27-летний россиянин выступает за «Торино» с августа 2022 года на правах аренды. Его действующий контракт с «Аталантой» рассчитан до 2024 года. В нынешнем розыгрыше серии А Миранчук провел за туринский клуб 22 матч, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

В прошлом туре итальянской серии А «Торино» дома проиграл «Роме» (1:2). В следующим туре подопечные Ивана Юрича сыграют 16 апреля против «Салернитаны».