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Сегодня, 19:48

Технический директор «Торино» заявил, что по Миранчуку и Влашичу никаких решений не принималось

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Технический директор «Торино» Давиде Ваньяти прокомментировал будущее Алексея Миранчука и Николы Влашича в туринском клубе.

«По Миранчуку и Влашичу никаких решений не принималось. Все решения по составу будут в конце сезона», — приводит слова Ваньяти «РБ Спорт».

27-летний россиянин выступает за «Торино» с августа 2022 года на правах аренды. Его действующий контракт с «Аталантой» рассчитан до 2024 года. В нынешнем розыгрыше серии А Миранчук провел за туринский клуб 22 матч, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

В прошлом туре итальянской серии А «Торино» дома проиграл «Роме» (1:2). В следующим туре подопечные Ивана Юрича сыграют 16 апреля против «Салернитаны».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/tehnicheskij-direktor-torino-po-miranchuku-i-vlashichu-nikakih-reshenij-ne-prinimalos/
Алексей Миранчук
Никола Влашич
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 29 24 2 3 66-21 74
2
 Лацио 29 17 7 5 46-20 58
3
 Рома 29 16 5 8 39-26 53
4
 Милан 29 15 7 7 48-36 52
5
 Интер 29 16 3 10 48-33 51
6
 Аталанта 29 14 6 9 47-34 48
7
 Ювентус 29 18 5 6 47-24 44
8
 Болонья 29 12 7 10 38-36 43
9
 Фиорентина 29 11 8 10 34-32 41
10
 Удинезе 29 9 12 8 39-36 39
11
 Торино 29 10 8 11 30-35 38
12
 Сассуоло 29 10 7 12 37-43 37
13
 Монца 29 9 8 12 34-41 35
14
 Эмполи 29 7 11 11 25-36 32
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 Салернитана 29 6 11 12 33-49 29
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 Лечче 29 6 9 14 25-35 27
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Сергей Милинкович-Савич

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Филип Костич

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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

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