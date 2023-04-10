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Сегодня, 18:06

«Венеция» проиграла «Реджине», Черышев вышел на замену

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Венеция» в гостях уступила «Реджине» в матче 32-го тура серии Б — 0:1.

Победу хозяевам поля принес автогол защитника «Венеции» Луки Чеппителли на 10-й минуте. Российский полузащитник Денис Черышев появился на поле на 63-й минуте, заменив Денниса Йонсена.

После 32 туров команда экс-тренера «Спартака» Паоло Ваноли с 36 очками занимает 14-е место в серии Б. «Реджина» набрала 48 очков и поднялась на пятую строчку в турнирной таблице.

Италия: Серия В. 32-й тур
10 апр, 00:00. Oreste Granillo (Реджо-ди-Калабрия)
Реджина
1:0
Венеция

Денис Черышев
Футбол
ФК Венеция
ФК Реджина
Паоло Ваноли
0
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И В Н П +/- О
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 Наполи 29 24 2 3 66-21 74
2
 Лацио 29 17 7 5 46-20 58
3
 Рома 29 16 5 8 39-26 53
4
 Милан 29 15 7 7 48-36 52
5
 Интер 29 16 3 10 48-33 51
6
 Аталанта 29 14 6 9 47-34 48
7
 Ювентус 29 18 5 6 47-24 44
8
 Болонья 29 12 7 10 38-36 43
9
 Фиорентина 29 11 8 10 34-32 41
10
 Удинезе 29 9 12 8 39-36 39
11
 Торино 29 10 8 11 30-35 38
12
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13
 Монца 29 9 8 12 34-41 35
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Лацио

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Ювентус

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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

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