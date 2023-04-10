«Венеция» проиграла «Реджине», Черышев вышел на замену
«Венеция» в гостях уступила «Реджине» в матче 32-го тура серии Б — 0:1.
Победу хозяевам поля принес автогол защитника «Венеции» Луки Чеппителли на 10-й минуте. Российский полузащитник Денис Черышев появился на поле на 63-й минуте, заменив Денниса Йонсена.
После 32 туров команда экс-тренера «Спартака» Паоло Ваноли с 36 очками занимает 14-е место в серии Б. «Реджина» набрала 48 очков и поднялась на пятую строчку в турнирной таблице.
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Кремонезе – Эмполи
|- : -
|14.04
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|
Специя – Лацио
|- : -
|15.04
|16:00
|
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|- : -
|15.04
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|
Наполи – Верона
|- : -
|15.04
|21:45
|
Интер – Монца
|- : -
|16.04
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|- : -
|16.04
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Торино – Салернитана
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