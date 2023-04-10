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Сегодня, 21:11

Колосков считает, что Алексей Миранчук не нашел свое место в европейском футболе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что полузащитник «Торино» Алексей Миранчук не реализовал свой потенциал в полной мере.

«Миранчук неплохо играет за «Торино», но, судя по всему, там на него тоже не особо рассчитывают, как и в «Аталанте», иначе бы уже объявили, что хотят сохранить его в команде. К сожалению, Алексей так и не нашел свое место в европейском футболе. Может, не угадали с клубом при переходе из «Локомотива». Возможно, испанский чемпионат больше подошел бы Миранчуку по стилю. Все-таки наши футболисты там лучше играли, чем в Италии. В России из Миранчука лепили звезду футбола, но на практике в Европе не получилось подтвердить этот статус. Надеюсь, он еще найдет свою команду, где будет играть и получать удовольствие от футбола», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

27-летний россиянин выступает за «Торино» с августа 2022 года на правах аренды. Его действующий контракт с «Аталантой» рассчитан до 2024 года. В нынешнем сезоне серии А Миранчук провел за туринский клуб 22 матча, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 12 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-aleksej-miranchuk-ne-nashel-svoe-mesto-v-evropejskom-futbole/
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Торино
Вячеслав Колосков
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Технический директор «Торино» заявил, что по Миранчуку и Влашичу никаких решений не принималось
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 29 24 2 3 66-21 74
2
 Лацио 29 17 7 5 46-20 58
3
 Рома 29 16 5 8 39-26 53
4
 Милан 29 15 7 7 48-36 52
5
 Интер 29 16 3 10 48-33 51
6
 Аталанта 29 14 6 9 47-34 48
7
 Ювентус 29 18 5 6 47-24 44
8
 Болонья 29 12 7 10 38-36 43
9
 Фиорентина 29 11 8 10 34-32 41
10
 Удинезе 29 9 12 8 39-36 39
11
 Торино 29 10 8 11 30-35 38
12
 Сассуоло 29 10 7 12 37-43 37
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 Монца 29 9 8 12 34-41 35
14
 Эмполи 29 7 11 11 25-36 32
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 Лечче 29 6 9 14 25-35 27
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 Специя 29 5 11 13 25-45 26
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 Верона 29 5 7 17 24-43 22
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