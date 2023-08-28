Срок отстранения Аньелли сократили с 16 месяцев до 10

Федеральный апелляционный суд сократил отстранение бывшего президента «Ювентуса» Андреа Аньелли до 10 месяцев, сообщает Calcio e Finanza.

Также уменьшена и сумма штрафа — с 60 тысяч евро до 40 тысяч.

Ранее стало известно, что следом за двухлетним отстранением за фиктивный прирост капитала, руководитель получил 16-месячный бан за махинации с зарплатами игроков.

В сезоне-2022/23 «Ювентус» был лишен 15 очков в турнирной таблице чемпионата Италии за финансовые махинации.

В конце ноября большинство членов совета директоров «Ювентуса» подали в отставку.