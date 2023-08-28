Срок отстранения Аньелли сократили с 16 месяцев до 10
Федеральный апелляционный суд сократил отстранение бывшего президента «Ювентуса» Андреа Аньелли до 10 месяцев, сообщает Calcio e Finanza.
Также уменьшена и сумма штрафа — с 60 тысяч евро до 40 тысяч.
Ранее стало известно, что следом за двухлетним отстранением за фиктивный прирост капитала, руководитель получил 16-месячный бан за махинации с зарплатами игроков.
В сезоне-2022/23 «Ювентус» был лишен 15 очков в турнирной таблице чемпионата Италии за финансовые махинации.
В конце ноября большинство членов совета директоров «Ювентуса» подали в отставку.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|2
|2
|0
|0
|6-1
|6
|
2
|Наполи
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Верона
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|
4
|Фиорентина
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
5
|Лечче
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|
6
|Ювентус
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
7
|Интер
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
8
|Фрозиноне
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Дженоа
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
10
|Аталанта
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|
11
|Монца
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
12
|Салернитана
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
13
|Кальяри
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
14
|Рома
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
15
|Торино
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
16
|Болонья
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|
17
|Лацио
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
18
|Удинезе
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
19
|Эмполи
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|
20
|Сассуоло
|2
|0
|0
|2
|0-4
|0
Результаты / календарь
1 тур
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|26.08
|19:30
|
Фрозиноне – Аталанта
|2 : 1
|26.08
|19:30
|
Монца – Эмполи
|2 : 0
|26.08
|21:45
|
Милан – Торино
|4 : 1
|26.08
|21:45
|
Верона – Рома
|2 : 1
|27.08
|19:30
|
Фиорентина – Лечче
|2 : 2
|27.08
|19:30
|
Ювентус – Болонья
|1 : 1
|27.08
|21:45
|
Лацио – Дженоа
|0 : 1
|27.08
|21:45
|
Наполи – Сассуоло
|2 : 0
|28.08
|19:30
|
Салернитана – Удинезе
|- : -
|28.08
|21:45
|
Кальяри – Интер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|3
|
|
Оливье Жиру
Милан
|3
|
|
Антонио Кандрева
Салернитана
|2
|П
|
|
Ламек Банда
Лечче
|2
|
|
Джованни Ди Лоренцо
Наполи
|2
|
|
Мишель Ндари Адопо
Аталанта
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Исак Хиен
Верона
|1
|1
|0
|
|
Максим Лопес
Сассуоло
|2
|1
|0
|
|
Лука Пеллегрини
Лацио
|2
|0
|2
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