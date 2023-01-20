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Сегодня, 23:24

С «Ювентуса» сняли 15 очков в серии А за финансовые махинации

Иван Шитик
Корреспондент
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Футболисты «Ювентуса».
Фото Global Look Press

«Ювентус» лишен 15 очков в турнирной таблице нынешнего сезона чемпионата Италии. Такое наказание туринский клуб получил за финансовые махинации, сообщает Football Italia.

Федеральный апелляционный суд удовлетворил просьбу прокурора Федерации футбола Италии (FIGC) о возобновлении спортивного судебного разбирательства против «Ювентуса» за предполагаемое использование фальсифицированных документов и приговорил клуб к штрафу в 15 баллов.

Прокуратура FIGC требовала лишить туринскую команду 9 очков, а также отстранить от футбола ряд функционеров клуба.

Обоснование этих решений будет объявлено в ближайшие дни. Туринский клуб может обжаловать это решение.

Руководству «бьянконери» вменяли в вину распространение ложной информации о финансовом состоянии клуба, рыночные манипуляции, предоставление ложных деклараций о доходах за несуществующие операции, создание препятствий для аудиторского контроля.

В конце ноября большинство членов совета директоров «Ювентуса», в том числе президент Андреа Аньелли, подали в отставку.

После вычета 15 очков в активе «Юве» станет 22 балла и команда опустится на 10-е место в серии А.

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⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг 1
Бавария 1
2-й тайм

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус 2
Монца 1
Матч завершен

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
ФК Ювентус
4
11
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 18 15 2 1 44-14 47
2
 Милан 18 11 5 2 35-20 38
3
 Интер 18 12 1 5 38-24 37
4
 Лацио 18 10 4 4 31-15 34
5
 Аталанта 18 10 4 4 34-20 34
6
 Рома 18 10 4 4 23-16 34
7
 Удинезе 18 6 7 5 26-21 25
8
 Торино 18 6 5 7 18-20 23
9
 Фиорентина 18 6 5 7 21-24 23
10
 Ювентус 18 11 4 3 27-12 22
11
 Болонья 18 6 4 8 23-29 22
12
 Эмполи 18 5 7 6 16-22 22
13
 Монца 18 6 3 9 22-27 21
14
 Лечче 18 4 8 6 18-20 20
15
 Специя 18 4 6 8 17-28 18
16
 Салернитана 18 4 6 8 23-35 18
17
 Сассуоло 18 4 4 10 17-28 16
18
 Верона 18 2 3 13 15-31 9
19
 Сампдория 18 2 3 13 8-31 9
20
 Кремонезе 18 0 7 11 13-32 7
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