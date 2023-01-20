Андреа Аньелли запретили работать в итальянском футболе на 2 года, Недведу — на 8 месяцев

Бывшие руководители «Ювентуса» получили запреты работать в итальянском футболе на различные сроки, сообщает TWM.

Бывший управляющий директор «Ювентуса» Фабио Паратичи: временный запрет на 30 месяцев осуществлять деятельность в рамках турниров, которые проходят под эгидой Федерации футбола Италии, с запросом на распространение данного запрета на все турниры в рамках УЕФА и ФИФА.

Бывший спортивный директор Федерико Керубини: 16-месячный временный запрет на осуществление деятельности в рамках турниров, которые проходят под эгидой Федерации футбола Италии, с запросом на распространение данного запрета на все турниры в рамках УЕФА и ФИФА.

Бывший президент «Юве» Андреа Аньелли: временное 24-месячное прекращение деятельности в рамках турниров, которые проходят под эгидой Федерации футбола Италии, с запросом на распространение данного запрета на все турниры в рамках УЕФА и ФИФА.

Бывший вице-президент Павел Недвед: временный запрет на 8 месяцев для осуществления деятельности в рамках турниров, которые проходят под эгидой Федерации футбола Италии, с запросом на распространение данного запрета на все турниры в рамках УЕФА и ФИФА.

«Ювентус» был лишен 15 очков в турнирной таблице нынешнего сезона чемпионата Италии за финансовые махинации.

В конце ноября большинство членов совета директоров «Ювентуса» подали в отставку.