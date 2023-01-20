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Андреа Аньелли запретили работать в итальянском футболе на 2 года, Недведу — на 8 месяцев

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывшие руководители «Ювентуса» получили запреты работать в итальянском футболе на различные сроки, сообщает TWM.

Бывший управляющий директор «Ювентуса» Фабио Паратичи: временный запрет на 30 месяцев осуществлять деятельность в рамках турниров, которые проходят под эгидой Федерации футбола Италии, с запросом на распространение данного запрета на все турниры в рамках УЕФА и ФИФА.

Бывший спортивный директор Федерико Керубини: 16-месячный временный запрет на осуществление деятельности в рамках турниров, которые проходят под эгидой Федерации футбола Италии, с запросом на распространение данного запрета на все турниры в рамках УЕФА и ФИФА.

Бывший президент «Юве» Андреа Аньелли: временное 24-месячное прекращение деятельности в рамках турниров, которые проходят под эгидой Федерации футбола Италии, с запросом на распространение данного запрета на все турниры в рамках УЕФА и ФИФА.

Бывший вице-президент Павел Недвед: временный запрет на 8 месяцев для осуществления деятельности в рамках турниров, которые проходят под эгидой Федерации футбола Италии, с запросом на распространение данного запрета на все турниры в рамках УЕФА и ФИФА.

«Ювентус» был лишен 15 очков в турнирной таблице нынешнего сезона чемпионата Италии за финансовые махинации.

В конце ноября большинство членов совета директоров «Ювентуса» подали в отставку.

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Online-prognoz.ru
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг 1
Бавария 1
2-й тайм

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус 2
Монца 1
Матч завершен

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
Павел Недвед
ФК Ювентус
Андреа Аньелли
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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3 дня
Неделя

С «Ювентуса» сняли 15 очков в серии А за финансовые махинации
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 18 15 2 1 44-14 47
2
 Милан 18 11 5 2 35-20 38
3
 Интер 18 12 1 5 38-24 37
4
 Лацио 18 10 4 4 31-15 34
5
 Аталанта 18 10 4 4 34-20 34
6
 Рома 18 10 4 4 23-16 34
7
 Удинезе 18 6 7 5 26-21 25
8
 Торино 18 6 5 7 18-20 23
9
 Фиорентина 18 6 5 7 21-24 23
10
 Ювентус 18 11 4 3 27-12 22
11
 Болонья 18 6 4 8 23-29 22
12
 Эмполи 18 5 7 6 16-22 22
13
 Монца 18 6 3 9 22-27 21
14
 Лечче 18 4 8 6 18-20 20
15
 Специя 18 4 6 8 17-28 18
16
 Салернитана 18 4 6 8 23-35 18
17
 Сассуоло 18 4 4 10 17-28 16
18
 Верона 18 2 3 13 15-31 9
19
 Сампдория 18 2 3 13 8-31 9
20
 Кремонезе 18 0 7 11 13-32 7
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38 тур
21.01 17:00
Верона – Лечче
 - : -
21.01 20:00
Салернитана – Наполи
 - : -
21.01 22:45
Фиорентина – Торино
 - : -
22.01 14:30
Сампдория – Удинезе
 - : -
22.01 17:00
Монца – Сассуоло
 - : -
22.01 20:00
Специя – Рома
 - : -
22.01 22:45
Ювентус – Аталанта
 - : -
23.01 20:30
Болонья – Кремонезе
 - : -
23.01 22:45
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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 8 1 2
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Эмполи

 16 1 1
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