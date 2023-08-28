Дивок Ориги близок к переходу в «Бернли»

«Бернли» начал переговоры о переходе форварда Дивока Ориги, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, сам футболист рассказал о готовности перейти в команду. Возвращение в АПЛ является приоритетом для Ориги. Ранее сообщалось, что игроком интересуется «Вест Хэм».

Футболист перешел в «Милан» на правах свободного агента в июле 2022 года, до этого он выступал за «Ливерпуль».

В сезоне-2022/23 форвард забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 35 матчах за россонери.