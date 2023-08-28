Дивок Ориги близок к переходу в «Бернли»
«Бернли» начал переговоры о переходе форварда Дивока Ориги, сообщает журналист Николо Скира.
По данным источника, сам футболист рассказал о готовности перейти в команду. Возвращение в АПЛ является приоритетом для Ориги. Ранее сообщалось, что игроком интересуется «Вест Хэм».
Футболист перешел в «Милан» на правах свободного агента в июле 2022 года, до этого он выступал за «Ливерпуль».
В сезоне-2022/23 форвард забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 35 матчах за россонери.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|2
|2
|0
|0
|6-1
|6
|
2
|Наполи
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Верона
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|
4
|Фиорентина
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
5
|Лечче
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|
6
|Ювентус
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
7
|Интер
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
8
|Фрозиноне
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Дженоа
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
10
|Аталанта
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|
11
|Монца
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
12
|Салернитана
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
13
|Кальяри
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
14
|Рома
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
15
|Торино
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
16
|Болонья
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|
17
|Лацио
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
18
|Удинезе
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
19
|Эмполи
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|
20
|Сассуоло
|2
|0
|0
|2
|0-4
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|26.08
|19:30
|
Фрозиноне – Аталанта
|2 : 1
|26.08
|19:30
|
Монца – Эмполи
|2 : 0
|26.08
|21:45
|
Милан – Торино
|4 : 1
|26.08
|21:45
|
Верона – Рома
|2 : 1
|27.08
|19:30
|
Фиорентина – Лечче
|2 : 2
|27.08
|19:30
|
Ювентус – Болонья
|1 : 1
|27.08
|21:45
|
Лацио – Дженоа
|0 : 1
|27.08
|21:45
|
Наполи – Сассуоло
|2 : 0
|28.08
|19:30
|
Салернитана – Удинезе
|- : -
|28.08
|21:45
|
Кальяри – Интер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|3
|
|
Оливье Жиру
Милан
|3
|
|
Антонио Кандрева
Салернитана
|2
|П
|
|
Ламек Банда
Лечче
|2
|
|
Джованни Ди Лоренцо
Наполи
|2
|
|
Мишель Ндари Адопо
Аталанта
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Исак Хиен
Верона
|1
|1
|0
|
|
Максим Лопес
Сассуоло
|2
|1
|0
|
|
Лука Пеллегрини
Лацио
|2
|0
|2
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