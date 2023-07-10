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Экс-президента «Ювентуса» Аньелли отстранили от футбола на 16 месяцев из-за махинаций с зарплатами

Руслан Минаев
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Андреа Аньелли.
Фото AFP

Бывший президент «Ювентуса» получил второй бан за последние полгода.

Следом за двухлетним отстранением за фиктивный прирост капитала, руководитель получил 16-месячный бан за махинации с зарплатами игроков, сообщает ANSA.

Помимо этого, по решению национального федерального суда Аньелли должен выплатить штраф в размере 60 тысяч евро. Отмечается, что прокурор просил для функционера 20 месяцев бана. Сам Аньелли ждет обоснования вердикта, чтобы подать апелляцию.

«Ювентус» был лишен 15 очков в турнирной таблице нынешнего сезона чемпионата Италии за финансовые махинации.

В конце ноября большинство членов совета директоров «Ювентуса» подали в отставку.

ФК Ювентус
Андреа Аньелли
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«Ювентус» представил новый комплект гостевой формы на сезон-2023/24
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