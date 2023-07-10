Экс-президента «Ювентуса» Аньелли отстранили от футбола на 16 месяцев из-за махинаций с зарплатами
Бывший президент «Ювентуса» получил второй бан за последние полгода.
Следом за двухлетним отстранением за фиктивный прирост капитала, руководитель получил 16-месячный бан за махинации с зарплатами игроков, сообщает ANSA.
Помимо этого, по решению национального федерального суда Аньелли должен выплатить штраф в размере 60 тысяч евро. Отмечается, что прокурор просил для функционера 20 месяцев бана. Сам Аньелли ждет обоснования вердикта, чтобы подать апелляцию.
«Ювентус» был лишен 15 очков в турнирной таблице нынешнего сезона чемпионата Италии за финансовые махинации.
В конце ноября большинство членов совета директоров «Ювентуса» подали в отставку.
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|Наполи
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2
|Лацио
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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38 тур
|20.08
|00:00
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Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|00:00
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Болонья – Милан
|- : -
|20.08
|00:00
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Эмполи – Верона
|- : -
|20.08
|00:00
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|20.08
|00:00
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|20.08
|00:00
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Интер – Монца
|- : -
|20.08
|00:00
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Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|00:00
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Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|00:00
|
Торино – Кальяри
|- : -
|20.08
|00:00
|
Удинезе – Ювентус
|- : -
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