Спортивный директор «Лацио» заявил, что Миранчук пока не заслужил получить награду лучшего игрока серии А

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре отреагировал на новость о том, что российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук номинирован на звание лучшего игрока Серии А по итогам февраля.

«В «Торино» Миранчук раскрылся совсем по-другому. Он прогрессирует и растет как футболист. Но Алексей еще не заслужил получить награду лучшего игрока серии А. Он хороший и талантливый футболист, но пока не показал максимум своих возможностей. Ему есть куда стремиться», — приводит слова Таре Sport24.

Также в топ-5 номинантов угодили Федерико Баскиротто из «Лечче», Анхель Ди Мария из «Ювентуса» и Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен, представляющие «Наполи».

В нынешнем сезоне 27-летний Алексей Миранчук провел за «Торино» 20 матчей, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.