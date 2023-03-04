Команду Спаллетти и Кварацхелии остановил вратарь с русскими корнями

Лидер серии А «Наполи» потерпел первое домашнее поражение в этом чемпионате, проиграв в 25-м туре клубу «Лацио» со счетом 0:1.

На протяжении 11 месяцев «Наполи» непременно забивал дома хотя бы один гол, но в данном случае голкипер Иван Проведел, у которого русская мама, не позволил неаполитанцам распечатать свои ворота. В 25 турах серии А «Лацио», где Иван является игроком стартового состава, пропустил 19 голов: меньше в пассиве только у «Наполи» — 16.

На 79-й минуте кандидат в сборную Италии Проведел, которому 17 марта исполнится 29 лет, совершил самый яркий сэйв в этом поединке, не позволил корейцу Киму сравнять счет. La Gazzetta dello Sport и Corriere dello Sport оценили игру Ивана на 7.0, а Tuttosport поставил оценку 6.5.

В составе «Наполи» весь матч провел грузинский атакующий полузащитник Хвича Кварацхелия. Вот его оценки: La Gazzetta dello Sport — 5.5, Corriere dello Sport — 6.0. Tuttosport — 5.5.

Непривычно низко для текущего сезона была в этот раз оценена и работа главного тренера «Наполи» Лучано Спаллетти, которому 7 марта исполняется 64 года: La Gazzetta dello Sport — 6.0, Corriere dello Sport — 5.0, Tuttosport — 5.5. При этом наставник «Лацио» Маурицио Сарри получил от тех же изданий следующие баллы: 7.5, 8.0, 7.0.