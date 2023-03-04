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Сегодня, 12:49

Команду Спаллетти и Кварацхелии остановил вратарь с русскими корнями

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Иван Проведел.
Фото Global Look Press

Лидер серии А «Наполи» потерпел первое домашнее поражение в этом чемпионате, проиграв в 25-м туре клубу «Лацио» со счетом 0:1.

На протяжении 11 месяцев «Наполи» непременно забивал дома хотя бы один гол, но в данном случае голкипер Иван Проведел, у которого русская мама, не позволил неаполитанцам распечатать свои ворота. В 25 турах серии А «Лацио», где Иван является игроком стартового состава, пропустил 19 голов: меньше в пассиве только у «Наполи» — 16.

На 79-й минуте кандидат в сборную Италии Проведел, которому 17 марта исполнится 29 лет, совершил самый яркий сэйв в этом поединке, не позволил корейцу Киму сравнять счет. La Gazzetta dello Sport и Corriere dello Sport оценили игру Ивана на 7.0, а Tuttosport поставил оценку 6.5.

В составе «Наполи» весь матч провел грузинский атакующий полузащитник Хвича Кварацхелия. Вот его оценки: La Gazzetta dello Sport — 5.5, Corriere dello Sport — 6.0. Tuttosport — 5.5.

Непривычно низко для текущего сезона была в этот раз оценена и работа главного тренера «Наполи» Лучано Спаллетти, которому 7 марта исполняется 64 года: La Gazzetta dello Sport — 6.0, Corriere dello Sport — 5.0, Tuttosport — 5.5. При этом наставник «Лацио» Маурицио Сарри получил от тех же изданий следующие баллы: 7.5, 8.0, 7.0.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 25 21 2 2 58-16 65
2
 Лацио 25 14 6 5 41-19 48
3
 Интер 24 15 2 7 44-28 47
4
 Милан 24 14 5 5 41-30 47
5
 Рома 24 13 5 6 31-21 44
6
 Аталанта 24 12 5 7 42-28 41
7
 Ювентус 24 15 5 4 40-19 35
8
 Болонья 24 10 5 9 31-33 35
9
 Торино 24 8 7 9 26-29 31
10
 Удинезе 24 7 10 7 33-30 31
11
 Монца 24 8 5 11 28-34 29
12
 Фиорентина 24 7 7 10 27-30 28
13
 Эмполи 24 6 10 8 22-31 28
14
 Сассуоло 24 7 6 11 27-35 27
15
 Лечче 24 6 9 9 24-27 27
16
 Салернитана 24 6 6 12 28-44 24
17
 Специя 24 4 8 12 21-41 20
18
 Верона 24 4 5 15 20-37 17
19
 Кремонезе 24 1 9 14 19-43 12
20
 Сампдория 24 2 5 17 11-39 11
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3.03 22:45
Наполи – Лацио
 0 : 1
4.03 17:00
Монца – Эмполи
 - : -
4.03 20:00
Аталанта – Удинезе
 - : -
4.03 22:45
Фиорентина – Милан
 - : -
5.03 14:30
Специя – Верона
 - : -
5.03 17:00
Сампдория – Салернитана
 - : -
5.03 20:00
Интер – Лечче
 - : -
5.03 22:45
Рома – Ювентус
 - : -
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Сассуоло – Кремонезе
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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 19
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 13
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 12
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 9
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 7
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 13 1 5
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 22 1 1
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 15 1 0
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