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Сегодня, 18:45

Серия А: «Наполи» — «Лацио», «Рома» — «Ювентус» и другие матчи 25-го тура

Галина Глазко
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Душан Влахович
Душан Влахович.
Фото Global Look Press
Матчи 25-го тура чемпионата Италии.
Италия. Серия А. 25-й тур
03 мар, 22:45. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Лацио
Италия. Серия А. 25-й тур
04 мар, 17:00. Brianteo (Монца)
Монца
Эмполи
Италия. Серия А. 25-й тур
04 мар, 20:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
Удинезе
Италия. Серия А. 25-й тур
04 мар, 22:45. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
Милан
Италия. Серия А. 25-й тур
05 мар, 14:30. Alberto Picco (Специя)
Специя
Верона
Италия. Серия А. 25-й тур
05 мар, 17:00. Luigi Ferraris (Генуя)
Сампдория
Салернитана
Италия. Серия А. 25-й тур
05 мар, 20:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Лечче
Италия. Серия А. 25-й тур
05 мар, 22:45. Olimpico (Рим)
Рома
Ювентус
Италия. Серия А. 25-й тур
06 мар, 20:30. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
Кремонезе
Италия. Серия А. 25-й тур
06 мар, 22:45. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
Болонья
серия А
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Рома» — «Эмполи»: чемпионат Италии, 21-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 24 21 2 1 58-15 65
2
 Интер 24 15 2 7 44-28 47
3
 Милан 24 14 5 5 41-30 47
4
 Лацио 24 13 6 5 40-19 45
5
 Рома 24 13 5 6 31-21 44
6
 Аталанта 24 12 5 7 42-28 41
7
 Ювентус 24 15 5 4 40-19 35
8
 Болонья 24 10 5 9 31-33 35
9
 Торино 24 8 7 9 26-29 31
10
 Удинезе 24 7 10 7 33-30 31
11
 Монца 24 8 5 11 28-34 29
12
 Фиорентина 24 7 7 10 27-30 28
13
 Эмполи 24 6 10 8 22-31 28
14
 Сассуоло 24 7 6 11 27-35 27
15
 Лечче 24 6 9 9 24-27 27
16
 Салернитана 24 6 6 12 28-44 24
17
 Специя 24 4 8 12 21-41 20
18
 Верона 24 4 5 15 20-37 17
19
 Кремонезе 24 1 9 14 19-43 12
20
 Сампдория 24 2 5 17 11-39 11
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.03 22:45
Наполи – Лацио
 - : -
4.03 17:00
Монца – Эмполи
 - : -
4.03 20:00
Аталанта – Удинезе
 - : -
4.03 22:45
Фиорентина – Милан
 - : -
5.03 14:30
Специя – Верона
 - : -
5.03 17:00
Сампдория – Салернитана
 - : -
5.03 20:00
Интер – Лечче
 - : -
5.03 22:45
Рома – Ювентус
 - : -
6.03 20:30
Сассуоло – Кремонезе
 - : -
6.03 22:45
Торино – Болонья
 - : -
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ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 19
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 13
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 12
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 9
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 7
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 13 1 5
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 22 1 1
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 15 1 0
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