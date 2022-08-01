В «Болонье» прокомментировали новость о согласовании аренды Шомуродова
Спортивный директор «Болоньи» Джованни Сартори в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе Элдора Шомуродова из «Ромы».
«Еще точно не знаю, будет ли Шомуродов в «Болонье», не могу ответить вам на этот вопрос. Есть ли реальный интерес клуба к нападающему, как пишут в СМИ? Пишут многое, и правду, и ложь», — сказал Сартори «СЭ».
27-летний узбекистанский форвард перешел в «Рому» в августе прошлого года из «Дженоа» за 18 миллионов евро. В сезоне-2021/22 нападающий провел за клуб 39 матчей, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.
Контракт Шомуродова с «Ромой» действует до июня 2026 года.
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