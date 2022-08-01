Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможный уход Шомуродова из «Ромы».

«Если предоставится возможность вернуть Шомуродова в «Ростов», тогда будем думать. По мере возможности следим за ним. А что следить, если он не играет. Где ему продолжить карьеру, играть в условной «Болонье»? Не ко мне вопрос. Причем здесь я и Шомуродов. Я его уже два или три года не тренирую. У Моуриньо спросите!» — сказал Карпин «СЭ».

27-летний узбекистанский форвард перешел в «Рому» в августе прошлого года из «Дженоа» за 18 миллионов евро. В сезоне-2021/22 нападающий провел за клуб 39 матчей, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.

Контракт Шомуродова с «Ромой» действует до июня 2026 года.