Карпин — о возможном возвращении Шомуродова в «Ростов»: «Где ему лучше играть? У Моуриньо спросите»
Карпин прокомментировал возможный уход Шомуродова из «Ромы»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможный уход Шомуродова из «Ромы».
«Если предоставится возможность вернуть Шомуродова в «Ростов», тогда будем думать. По мере возможности следим за ним. А что следить, если он не играет. Где ему продолжить карьеру, играть в условной «Болонье»? Не ко мне вопрос. Причем здесь я и Шомуродов. Я его уже два или три года не тренирую. У Моуриньо спросите!» — сказал Карпин «СЭ».
27-летний узбекистанский форвард перешел в «Рому» в августе прошлого года из «Дженоа» за 18 миллионов евро. В сезоне-2021/22 нападающий провел за клуб 39 матчей, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.
Контракт Шомуродова с «Ромой» действует до июня 2026 года.
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|0
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13
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|0
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|0
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14
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|0
|
15
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|0
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|0
|0-0
|0
|
16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
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|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Кремонезе
|0
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
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|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
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Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
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Верона – Наполи
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Ювентус – Сассуоло
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