В «Сассуоло» подтвердили, что «Ювентус» и «Наполи» интересуются Распадори

Управляющий директор «Сассуоло» Джованни Карневали подтвердил интерес к нападающему клуба Джакомо Распадори со стороны «Ювентуса» и «Наполи».

«Наполи» и «Ювентус» нацелились на Распадори. Очевидно, что до перехода еще далеко, но все может случиться. Наша позиция такова, что мы прекращаем переговоры через несколько дней, так как хотим сосредоточиться на чемпионате Италии», — цитирует Карневали Il Giornale.

В прошедшем сезоне 22-летний итальянец сыграл в 38 матчах во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 6 голевых передач. Его контракт с «Сассуоло» рассчитан до 2024 года.