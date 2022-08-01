В «Сассуоло» подтвердили, что «Ювентус» и «Наполи» интересуются Распадори
Управляющий директор «Сассуоло» Джованни Карневали подтвердил интерес к нападающему клуба Джакомо Распадори со стороны «Ювентуса» и «Наполи».
«Наполи» и «Ювентус» нацелились на Распадори. Очевидно, что до перехода еще далеко, но все может случиться. Наша позиция такова, что мы прекращаем переговоры через несколько дней, так как хотим сосредоточиться на чемпионате Италии», — цитирует Карневали Il Giornale.
В прошедшем сезоне 22-летний итальянец сыграл в 38 матчах во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 6 голевых передач. Его контракт с «Сассуоло» рассчитан до 2024 года.
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14
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15
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16
|Специя
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17
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18
|Лечче
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
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Монца – Торино
|- : -
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Фиорентина – Кремонезе
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|14.08
|19:30
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Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
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|14.08
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Специя – Эмполи
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Ювентус – Сассуоло
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