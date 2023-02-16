«Специя» уволила главного тренера

«Специя» на официальном сайте объявила об увольнении Луки Готти с должности главного тренера команды.

«Клуб благодарит тренера за проделанную работу и желает ему профессиональных успехов», — говорится в заявлении.

55-летний итальянец с июля 2022 года работал с командой. Под его руководством «Специя» провела 25 матчей: 6 побед, 7 ничьих и 12 поражений.

«Специя» идет на 17-м месте в турнирной таблице серии А, набрав 19 очков.