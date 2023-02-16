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Сегодня, 02:22

«Специя» уволила главного тренера

Евгений Козинов
Корреспондент
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Лука Готти.
Фото Global Look Press

«Специя» на официальном сайте объявила об увольнении Луки Готти с должности главного тренера команды.

«Клуб благодарит тренера за проделанную работу и желает ему профессиональных успехов», — говорится в заявлении.

55-летний итальянец с июля 2022 года работал с командой. Под его руководством «Специя» провела 25 матчей: 6 побед, 7 ничьих и 12 поражений.

«Специя» идет на 17-м месте в турнирной таблице серии А, набрав 19 очков.

Футбол
ФК Специя
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 Милан 22 12 5 5 38-30 41
5
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7
 Торино 22 8 6 8 22-23 30
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14
 Сассуоло 22 6 6 10 26-33 24
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 Лечче 22 5 9 8 22-25 24
16
 Салернитана 22 5 6 11 25-42 21
17
 Специя 22 4 7 11 19-37 19
18
 Верона 22 4 5 13 20-33 17
19
 Сампдория 22 2 5 15 10-36 11
20
 Кремонезе 22 0 8 14 15-40 8
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Сассуоло – Наполи
 - : -
18.02 17:00
Сампдория – Болонья
 - : -
18.02 20:00
Монца – Милан
 - : -
18.02 22:45
Интер – Удинезе
 - : -
19.02 14:30
Аталанта – Лечче
 - : -
19.02 17:00
Фиорентина – Эмполи
 - : -
19.02 17:00
Салернитана – Лацио
 - : -
19.02 20:00
Специя – Ювентус
 - : -
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Торино – Кремонезе
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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 17
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 12
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

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П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 9
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 12 1 4
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 20 1 1
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

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